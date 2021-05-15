Süper Lig'de bir takım şampiyon olacak! 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey değişti. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya lider olarak girerken Fenerbahçe 3. sırada girdi. Her üç takımın da şampiyonluk ihtimalleri merak konusu oldu. Bu doğrultuda, sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 FB Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı