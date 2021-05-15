Galatasaray'ın Başakşehir ile çekiştiği ve şampiyonluğa ulaştığı sezon Erzurumspor maçından sonra '8 de kapanır 18 de kapanır' açıklamasını yapan Fatih Terim, bu akşam sonucunda da takımını şampiyonluğa ulaştırmak istiyor. Sergen Yalçın da eğer Beşiktaş şampiyon olursa siyah beyazlılarda hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk Türk isim olacak.