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Giriş Tarihi: 15.5.2021 14:11 Son Güncelleme: 15.5.2021 14:27

Şampiyonluk yarışı sürerken ve arasında dikkat çeken detay! Tarihe geçecek...

SABAH.COM.TR SPOR
Şampiyonluk yarışı sürerken Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasında dikkat çeken detay! Tarihe geçecek...

haberi... 'de şampiyonluk mücadelesi son hız devam ediyor. 'da , tarihe geçebilir. Lig tarihinde en çok şampiyonluk kazanan teknik adam olan Fatih Terim, kendine ait rekoru egale etmek istiyor. Deneyimli teknik adam sarı kırmızılıların başında 9. şampiyonluğuna ulaşırsa Türk futbol tarihine geçecek. da eğer şampiyonluk gelirse adını tarihine altın harflerle yazdıracak.

2020-2021 sezonunun son haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesecek. Uzun süredir yarışı önde götüren Beşiktaş önce Galatasaray'a sonra Karagümrük'e kaybetti. Liderliğini sürdüren Beşiktaş eğer deplasmanda kazanırsa Galatasaray'ın farklı galibiyeti gelmezse 16. şampiyonluğuna ulaşacak. Fatih Terim Galatasaray'ın başında şampiyon olursa sarı kırmızılıların başında 9. şampiyonluğuna ulaşacak. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın Başakşehir ile çekiştiği ve şampiyonluğa ulaştığı sezon Erzurumspor maçından sonra '8 de kapanır 18 de kapanır' açıklamasını yapan Fatih Terim, bu akşam sonucunda da takımını şampiyonluğa ulaştırmak istiyor. Sergen Yalçın da eğer Beşiktaş şampiyon olursa siyah beyazlılarda hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk Türk isim olacak.

'SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ' SEZONUNDAN SONRA...

Beşiktaş'ın 100. yılında Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrasında Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmıştı. Tümer Metin'in asistinde Sergen Yalçın golü atmış ve siyah beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.

SERGEN HOCA BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇEBİLİR!

Beşiktaş Göztepe deplasmanı sonrasında şampiyon olursa Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başında hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk Türk isim olacak.

O sezon Galatasaray'ın başında Fatih Terim vardı. Fatih Terim ile Sergen Yalçın bu kez teknik adam olarak yine karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de Göztepe - Beşiktaş maçı, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ve Kayserispor - Fenerbahçe maçları aynı saatte başlayacak. 20:30'da başlayacak maçlar sonunda hem şampiyon takım hem de küme düşen son takım belli olacak.

FATİH TERİM 9. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR!

Türkiye'de en çok şampiyonluk kazanan isim olan Fatih Terim, bu gece sonunda şampiyonluğa ulaşırsa tarihe geçecek. Fatih Terim, 9. şampiyonluğa ulaşırsa kendi rekorunu egale edecek. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyacıcı takip ediyor.

DAUM VE MUSTAFA DENİZLİ...

Alman teknik adam Christop Daum, Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch gibi isimler de üçer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde forvette Mostafa Mohamed'e görev verecek. Onyekuru'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA, YEDLİN, RYAN DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON FERNANDES, EMRE AKBABA, ARDA TURAN, RYAN BABEL, MOSTAFA MOHAMED

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, NECİP, GHEZZAL, NKOUDOU, LARİN

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Şampiyonluk yarışı sürerken Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasında dikkat çeken detay! Tarihe geçecek...
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