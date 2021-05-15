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Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:20 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:28

Son dakika: 'dan şampiyonluk sözleri! "En güçlü biziz..."

Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! En güçlü biziz...

'in 42. ve son haftasında , şampiyonluk maçında deplasmanda 'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık. Allah nasip ederse, bugün de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, şampiyonluk maçında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Camiamızın sezon boyunca bize olan güvenini boşa çıkarmamak için uğraştık. Tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık. Allah nasip ederse, bugün de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYI BİZİZ"

Şampiyonluk için en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Kazanmaktan başka çaremiz yok, tüm planımız bunun üzerine.

Sakatlıklar, cezalılar, birçok durumla uğraştık. Zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif şeyler yaşandı. Hedefimiz sezon sonunda buralarda olmaktı. Buraları gördük. Bundan sonra, son kısım kaldı."

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Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "En güçlü biziz..."
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