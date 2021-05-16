Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Cornelius ve Gervinho transferi...

Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyu bonservisiyle alma ve bir sonraki satıştan kısmi pay konusunda ciddi mesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışından iki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.