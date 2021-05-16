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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:53 Son Güncelleme: 16.5.2021 15:20

'dan transfer açıklaması! Cornelius ve transferi...

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Cornelius ve Gervinho transferi...

2020-21 sezonunu 4. sırada tamamlanaya 'da yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Dün akşam ve transferiyle ilgili flaş açıklama yapan yeni sezon için transfer çalışmalarının da sinyalini verdi. Diğer yandan Trabzonspor Teknik Direktörü , “Şampiyon takım hücum futbolu oynar. Biz de öyle yapacağız. Alacağımız oyuncuların yaş ortalaması biraz yüksek ama yarış için tecrübe şart.” açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u sezonu 71 puanla 4. sırada tamamladı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da kendi tesislerinde başlayacak. Bir hafta sonra ise TFF'nin Riva tesislerinde kampa girecek.

ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER SİNYALİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyon takım hücum futbolu oynar. Biz de öyle yapacağız. Alacağımız oyuncuların yaş ortalaması biraz yüksek ama yarış için tecrübe şart." dedi.

CORNELİUS SORUSUNA ABDULLAH AVCI'NIN CEVABI...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sadece bir forvet oyuncusunun transferi için ısrarcı olduğunu söyledi. Bu sırada bir basın mensubunun, "Cornelius" demesi üzerine Abdullah Avcı, gülümseyerek, "Göreceğiz" dedi.

Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyu bonservisiyle alma ve bir sonraki satıştan kısmi pay konusunda ciddi mesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışından iki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR BİGLİA VE MELİNG İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, sol bek mevkisi için Fransız ekibi Nimes'de forma giyen Birger Meling, orta saha için ise Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. (Yunus Emre Sel)

BIRGER MELING KİMDİR?
26 yaşındaki sol bek oyuncusu Birger Meling, Nimes'de bu sezon 24 maçta forma giydi. Norveçli oyuncu 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Viking Stavanger'in altyapısında başlayan Meling, daha sonra Middlesbrough, Rosenborg ve Stabaek formalarını giymişti.

LUCAS BIGLIA KİMDİR?

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transferi büyük ses getiren Lucas Biglia ise 35 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. Argentinos Juniors'ta futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bedelsiz olarak gittiği Independiente'den 2006 yılında 3 milyon Euro bedelle Anderlecht'e transfer olmuştu. 7 sezon sonra Lazio'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen Biglia, 2017'de ise 19.7 milyon Euro karşılığında Serie A devi Milan'a transfer olmuştu.

GERVINHO VE BRUNO PERES GELİYOR

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada Parma'dan Gervinho ve Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in imza atmaya geleceğini duyurmuştu.

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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Cornelius ve Gervinho transferi...
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