İnşallah burada devam ederim

ezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, dün gece attığı kritik penaltı golü ile Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Cezayirli futbolcu ligde 17 gol pası ile bu istatistikte krallık koltuğuna otururken takipçisi Sivassporlu Max Gradel'e 5 asistlik fark attı. Kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Ghezzal, ayrıca toplam 8 golle kariyerinde ez fazla gol attığı sezonu da egale etti. Ghezzal, daha önce 2015/16'da Lyon formasıyla 8 gole ulaşmıştı. Ghezzal maç sonunda,dedi.Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ı önümüzdeki sezon da kiralamak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki forvet, "Beşiktaş'ta 4 sene oynadım, 3'ünde şampiyon oldum. Herkes çok yoruldu, fedakârlık yaptı ama buna değdi. Tribünde hop indim, hop kalktım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez.Türkiye'nin en büyüğü biziz" ifadelerini kullandı. Cenk, soyunma odasında yaşadığı coşkuyu da sosyal medya hesabından paylaştı.