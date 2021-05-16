İnşallah burada devam ederim

Şampiyonluğu getiren golü penaltıdan atan ve ligi asist kralı olarak bitiren Ghezzal, “Bunu hak ettik. İnşallah Beşiktaş’ta devam edeceğim” dedi
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, dün gece attığı kritik penaltı golü ile Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Cezayirli futbolcu ligde 17 gol pası ile bu istatistikte krallık koltuğuna otururken takipçisi Sivassporlu Max Gradel'e 5 asistlik fark attı. Kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Ghezzal, ayrıca toplam 8 golle kariyerinde ez fazla gol attığı sezonu da egale etti. Ghezzal, daha önce 2015/16'da Lyon formasıyla 8 gole ulaşmıştı. Ghezzal maç sonunda, "Şampiyonluğu kazanmakzorundaydık. Başındansonuna kadar zordu. Çokhak ettik şampiyonluğu.Taraftarlara çok teşekkürler.İnşallah Beşiktaş'tadevam edeceğim" dedi.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ı önümüzdeki sezon da kiralamak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ BİZİZ' BEŞIKTAŞ'TA sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki forvet, "Beşiktaş'ta 4 sene oynadım, 3'ünde şampiyon oldum. Herkes çok yoruldu, fedakârlık yaptı ama buna değdi. Tribünde hop indim, hop kalktım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez. Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdanözür diliyoruz. Ama böyle daha güzeloluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz" ifadelerini kullandı. Cenk, soyunma odasında yaşadığı coşkuyu da sosyal medya hesabından paylaştı.