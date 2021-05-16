Rekortmenler!

ampiyonluk kupasını havaya kaldıran Beşiktaş'ta çok sayıda futbolcu da kariyer rekoru kırdı. Takım oyununun yanında siyah-beyazlı kulüpteki futbolcuların bireysel performansları Kartal'ın, ligi zirvede bitirmesinde büyük pay sahibiydi.BEŞIKTAŞ dün Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 16. şampiyonluğunu ilan edince, 4 büyük kulüp de İzmir'de mutlu sona ulaşmış oldu. Daha önce Trabzonspor (1975- 1976), Fenerbahçe (2006-2007) ve Galatasaray (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitiş düdüğüyle birlikte, şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.Siyah-beyazlılar, bu sezon futbolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çifte zafere ulaştı. Beşiktaş Vodafone, geçen hafta Turkcell Kadın Futbol Ligi final maçında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenip şampiyon olmuştu. Erkekler de dün ipi göğüsleyince Kara Kartal, Türkiye'de bir ilki başardı.Göztepe-Beşiktaş maçının orta hakemi Fırat Aydınus, kariyerinin son karşılaşmasını yönetti. Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış olacak.