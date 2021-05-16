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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Rekortmenler!

Rekortmenler!

Beşiktaşlı bazı futbolcular, kariyer rekoru kırdıkları sezonu şampiyonluk kazanarak taçlandırdı. Larin, Atiba, N’Koudou ve performans zirvesini siyah-beyazlı kulüple yaşadı

Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Beşiktaş'ta çok sayıda futbolcu da kariyer rekoru kırdı. Takım oyununun yanında siyah-beyazlı kulüpteki futbolcuların bireysel performansları Kartal'ın, ligi zirvede bitirmesinde büyük pay sahibiydi. Kanadalı yıldız Cyle Larin 19 gol ile bir lig sezonunda en fazla gol attığı yılı yaşarken, Atiba Hutchinson da resmi karşılaşmalardaki 4 gol, 8 asistlik karnesiyle yine kariyer rekorunu kırdı. Kevin N'Koudou ligde ulaştığı 8 golle rekor yaşarken, genç sol bek Rıdvan Yılmaz da ilk kez A Takım düzeyinde gol atmayı başardı.

İZMİR'İN 4. ŞAMPİYONU
BEŞIKTAŞ dün Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 16. şampiyonluğunu ilan edince, 4 büyük kulüp de İzmir'de mutlu sona ulaşmış oldu. Daha önce Trabzonspor (1975- 1976), Fenerbahçe (2006-2007) ve Galatasaray (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitiş düdüğüyle birlikte, şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

HEP BIRLIKTE TARİH YAZDILAR
Siyah-beyazlılar, bu sezon futbolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çifte zafere ulaştı. Beşiktaş Vodafone, geçen hafta Turkcell Kadın Futbol Ligi final maçında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenip şampiyon olmuştu. Erkekler de dün ipi göğüsleyince Kara Kartal, Türkiye'de bir ilki başardı.

AYDINUS VEDA ETTI
Göztepe-Beşiktaş maçının orta hakemi Fırat Aydınus, kariyerinin son karşılaşmasını yönetti. Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış olacak.

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