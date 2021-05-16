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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Şerefiyle hakkıyla şampiyon

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şerefiyle hakkıyla şampiyon

42. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’yi yenerek 16. kez mutlu sona ulaştı. Vida, 10. dakikada ağları sarsıp ateşi yaktı. Ancak ev sahibi atkım çok geçmeden Alpaslan'la eşitliği yakaladı. İstanbul'dan gelen 'G.Saray önde' haberi stres katsayısını iyice yükseltti. Düğümü ceza sahası içinde Larin'e yapılan faul çözdü. Penaltıyı kullanan Ghezzal, zaferi ilan etti

Şampiyonluk gününe erken saatlerde uyanan Beşiktaş'ta futbolcularda maçın stresi vardı. Siyahbeyazlılarda takım ve teknik heyete yönetim de tam kadro olarak destek verdi.
Oyuncular otelde maç saatini beklerken takımın neşe kaynağı N'Koudou, arkadaşlarının stresini müzik ziyafetiyle alma gayretindeydi. Kaptan Atiba yabancı futbolcularla Necip Uysal da yerli futbolcularla teker teker görüşerek maç öncesi herkese öz güven kazandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın da en az oyuncular kadar heyecanlıydı.
Gürsel Aksel Stadı'na taraftarının da desteğiyle hareket eden siyah-beyazlılar, ölüp ölüp dirildiği, ayakların titrediği zorlu maçın sonunda Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

COŞKU VE GÖZYAŞLARI
Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler büyük bir coşku yaşadı. Sergen Yalçın, Rıdvan ve Rosier gözyaşlarına hakim olamazken sevinç gösterileri soyunma odasında da devam etti. Siyahbeyazlı futbolcular, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla Gürsel Aksel Stadı'nı inletti.

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ
GAZIANTEPSPOR, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, tarihi bir başarıya imza attı. Deneyimli hoca, siyahbeyazlı takımla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK
Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, mesajında "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Kartal'ı kutlayanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da vardı.

SIRA TÜRKIYE KUPASI'NA GELDİ
Sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta gözler, yine Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp, kupayı ikilemeyi hedefliyor. Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi A SPOR naklen ekrana getirecek.

TÖREN ÇARŞAMBA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından İzmir'den İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü Vodafone Park'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.

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