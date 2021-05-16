Şerefiyle hakkıyla şampiyon

gününe erken saatlerde uyanan Beşiktaş'ta futbolcularda maçın stresi vardı.otelde maç saatini beklerken takımın neşe kaynağı N'Koudou, arkadaşlarının stresini müzik ziyafetiyle alma gayretindeydi. Kaptan Atiba yabancı futbolcularla Necip Uysal da yerli futbolcularla teker teker görüşerek maç öncesi herkese öz güven kazandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın da en az oyuncular kadar heyecanlıydı.Aksel Stadı'na taraftarının da desteğiyle hareket eden siyah-beyazlılar,Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler büyük bir coşku yaşadı. Sergen Yalçın, Rıdvan ve Rosier gözyaşlarına hakim olamazken sevinç gösterileri soyunma odasında da devam etti. Siyahbeyazlı futbolcular,tezahüratlarıyla Gürsel Aksel Stadı'nı inletti.GAZIANTEPSPOR, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, tarihi bir başarıya imza attı.Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, mesajında "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Kartal'ı kutlayanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da vardı.Sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta gözler, yine Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp, kupayı ikilemeyi hedefliyor.Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından İzmir'den İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü Vodafone Park'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.