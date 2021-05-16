Türkiye'den hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı olacak?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş oldu. Dün oynanan sonuçlara göre Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş averaj farkıyla ligi aynı puanda olan Galatasaray'ın önünde tamamladı ve şampiyon oldu. Peki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne kimler katılacak? İşte Avrupa kupalarına gidecek takımları ve ihtimaller...
M.CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI ALIRSA BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR DİREKT LİGİ'NE KATILACAK
Sezonu şampiyonar bitiren Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Bu durum Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Premier Lig'de oluşacak puan tablosuna göre kesinleşecek. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City kazanırsa statü gereği Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
Beşiktaş direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kasasına ayakbastı parası olarak 20 milyon euro'yu da koymuş olacak.
CHELSEA KUPAYI KAZANIRSA LİGDE İLK 4'E GİRMESİ GEREKİYOR
Fakat Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea kazanırsa, Londra ekibinin Premier Ligi ilk 4 içinde tamamlaması gerecek. Salı günü Chelsea ligde Leicester City'yi mağlup ederse Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI GÜÇLÜ RAKİPLER GELECEK
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne en kötü ihtimalle 3. torbadan girecek. Temsilcimizi Avrupa'da ilk iki torbada çok güçlü rakipler bekliyor olacak. Bayern Münih, Manchester City, Inter, Sporting, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Ajax, RB Leipzig, Zenit, Sevilla gibi takımlar yer alıyor. Bunlara henüz tamamlanmayan Premier Lig, Fransa 1. Lig ve Portekiz liginden de takımlar gelecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖN ELEME OYNAYACAK
Sezonu Beşiktaş ile 84 puanla bitiren Galatasaray averaja 2. sırada tamamladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için ön eleme mücadelesine çıkacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NE Mİ YOKSA UEFA KONFERANS LİGİ'NE Mİ KATILACAK?
Sezonu 82 puanla Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi yoksa Konferans Ligi'ne mi katılacak?
Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Türkiye kupasını Antalyaspor kazanırsa direkt UEFA'ya gidecek. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
UEFA KONFERANS LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü tarafından, Süper Lig şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamada "Yeniden Devler Ligi'ndeyiz" denildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaşımız, 2021-22 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Süper Lig'deki 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaşımız, 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
Futbol Takımımız daha önce; 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008, 2009-2010, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'de grup maçları oynamıştı. Beşiktaşımız, 2017-18 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir performans sergileyerek; "Grubunu lider bitiren ilk Türk takımı", Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı, "Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı", Grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı" ve "Grup aşamasında en çok galibiyet alan Türk takımı" unvanlarının sahibi olmuştu.
Beşiktaşımızın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak."