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Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:13 Son Güncelleme: 17.5.2021 15:22

: İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! 'yi Kara Kartal kaptı (Sabah Özel)

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Besar Gudjufi'yi Kara Kartal kaptı Sabah Özel

haberi... Sezonu şampiyon kapatan Beşiktaş ilk transferi bitirmek üzere! Siyah beyazlılar 'a benzetilen potansiyelli genç oyuncu 'nin transferinde sona geldi. Gelecek sezonun kadrosu için planlamalar yapan Beşiktaş, ilk transfer hedefinde olumlu sonuç aldı. İşte Sabah Spor farkıyla transferin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. İşte SABAH Spor farkıyla transferin detayları...

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!

Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

ELJİF ELMAS'A BENZETİLİYOR!

Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, gelecek potansiyeli açısından Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif Elmas'a benzetiliyor.

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Son dakika: İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Besar Gudjufi'yi Kara Kartal kaptı (Sabah Özel)
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