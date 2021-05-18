Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! 2021 Ziraat Türkiye Kupası finali Antalya Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linki burada
Giriş Tarihi: 18.5.2021 20:53 Son Güncelleme: 18.5.2021 20:53

! 2021 finali Antalya Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linki burada

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! 2021 Ziraat Türkiye Kupası finali Antalya Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linki burada

(ZTK) bugün sahibini buluyor. ’de adını şampiyonluğa yazdıran yönetimindeki Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında galip gelerek müzesine koyduğu ’nın yanına Ziraat Türkiye Kupası’nı da eklemek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve 2021 ZTK finalinin coşkusuna ortak olmak isteyen futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linkine ilişkin olarak “” şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve maçın tüm detayları.

Kulüpler düzeyinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) bugün oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Antalyaspor ile Süper lİg son şampiyonu Beşiktaş'ın yeşil sahada kozlarını paylaşacağı mücadeleyi seyretmek ve final maçının heyecanına ortak olmak isteyenler Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linkine erişmek adına "Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

ZTK 2021 finali Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme bağlantısı ve karşılaşmanın tüm detayları şöyle;

  • Antalyaspor Beşiktaş 2021 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da, İzmir'de oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor XI: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski

Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Vıda, Welinton, N'sakala, Necip, Josef, Atiba, Ghezzal, Nkoudou, Larin

ASpor CANLI YAYIN


Sorun yaşamanız durumunda aşağıda yer alan linkle canlı yayına bağlanabilirsiniz.


ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİ TRİBÜNDEN İZLEYECEK SEYİRCİ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs yasak var mı, çarşamba günü yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
Son dakika! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu ekranı! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"
Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! 2021 Ziraat Türkiye Kupası finali Antalya Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linki burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA