Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş kupasına kavuşuyor! Şampiyonluk törenine seyirci alınmayacak
Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:54 Son Güncelleme: 18.5.2021 13:02

kupasına kavuşuyor! Şampiyonluk törenine seyirci alınmayacak

Beşiktaş kupasına kavuşuyor! Şampiyonluk törenine seyirci alınmayacak

şampiyonu , yarın (19 Mayıs) 'ta yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19.03'te başlayacak tören Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yarın (19 Mayıs) Vodafone Park'ta yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19.03'te başlayacak tören Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15'te sona erecek.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacak. Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs'ta yasak var mı, yarın resmi tatil mi? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı ve kısıtlama geldi mi?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu ekranı! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? 17 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kim ve hangi takım kazandı?
Son dakika haberler: Gözler Kabine Toplantısı'nda... İşte 10 maddede yeni normal
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Son dakika | "CHP terörü iktidara taşımak istiyor"
Son dakika | Kimler hibe alabilecek? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hibe programı kapsamı belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş kupasına kavuşuyor! Şampiyonluk törenine seyirci alınmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA