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Giriş Tarihi: 19.5.2021 01:10 Son Güncelleme: 19.5.2021 01:11

Chelsea kazandı, Beşiktaş sevindi!

AA
Chelsea kazandı, Beşiktaş sevindi!

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, sahasında City'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3. sıraya yükselirken, 66 puanla 4. sırada yer aldı. Londra ekibin ligi ilk 4'te bitirmesi Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde direk gruplara götürecek. Chelsea, finalde 'ye yenilirse de Siyah-beyazlılar, biletini alacak. Aksi durumda Beşiktaş ön eleme oynayacak.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ile Leicester, Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Chelsea, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında Antonio Rüdiger ve 66. dakikasında da Jorginho'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Londra ekibin ligi ilk 4'te bitirmesi Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde direk gruplara götürecek. Chelsea, finalde Manchester City'ye yenilirse de Siyah-beyazlılar, Devler Ligi biletini alacak. Aksi durumda Beşiktaş ön eleme oynayacak.

Leicester City, Kelechi Iheanacho'nun 76. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika görev alırken Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3. sıraya yükselirken, Leicester City 66 puanla 4. sırada yer aldı. Premier Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ediyor. Ligde 5. sırada yer alan Liverpool'un 63 puanı bulunuyor.

Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu. Ligde 2. sırada yer alan Manchester United ise sahasında Fulham'la 1-1 berabere kaldı.

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Chelsea kazandı, Beşiktaş sevindi!
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