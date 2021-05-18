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Giriş Tarihi: 18.5.2021 07:39 Son Güncelleme: 18.5.2021 07:52

Karagümrük'ün yıldızları kapış kapış! Roco-, Ndao-, Biglia ise yolunda

VOLKAN DEMİR
Karagümrük'ün yıldızları kapış kapış! Roco-Napoli, Ndao-Fiorentina, Biglia ise Trabzonspor yolunda

’i 8. sırada bitiren 'ün futbolcularına Avrupa’dan teklif yağıyor. 'tan takıma katılan , ile anlaştı. 11 gol, 9 asiste imza atan için devreye girdi.'nın ismi ise ile anılıyor.

Süper Lig'de sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, transferde de en çok konuşulacak takımlar arasında yer alacak gibi duruyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Kırmızı-Siyahlıların kadrosunda bulunan yıldızlara Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağıyor.

Sözleşmesi biten stoper Enzo Roco, Napoli ile söz kesti. 11 gol ve 9 asistle büyük çıkış yapan Alassane Ndao için ise bir başka İtalyan takımı Fiorentina hayli istekli. Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için kulüpler yakında görüşme gerçekleştirecek. Biglia'nın ismi de Trabzonspor ile anılıyor.

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Karagümrük'ün yıldızları kapış kapış! Roco-Napoli, Ndao-Fiorentina, Biglia ise Trabzonspor yolunda
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