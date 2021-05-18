Sözleşmesi biten stoper Enzo Roco, Napoli ile söz kesti. 11 gol ve 9 asistle büyük çıkış yapan Alassane Ndao için ise bir başka İtalyan takımı Fiorentina hayli istekli. Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için kulüpler yakında görüşme gerçekleştirecek. Biglia'nın ismi de Trabzonspor ile anılıyor.