Son dakika: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? "Bu hikayenin devam etmesi..."

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 12 yıl aradan sonra tarihindeki 10. Türkiye Kupası'na uzandı. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 3'te Josef ve 30'da Rosier kaydetti. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, maç sonrası transfer ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Maç sonrası Rachid Ghezzal'in A Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder."
BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?
Yıldız futbolcu takımdaki geleceğiyle ilgili ise "Geleceğimi bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var.
Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin!
"GELECEĞİMLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"
Finalde Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Valentin Rosier, ise "İnanılmaz bir duygu. Emeklerimizin karşılığını çifte kupayla aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın bunu kutlayacağız. Taraftarlarımız, sezon boyunca bize hep destek verdiler.
Geleceğimle ilgili şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı geldiğinde temsilcilerim kulüple görüşeceklerdir" diye konuştu.
"BU BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 10 SENE BEKLEDİM"
Finalde Beşiktaş'ın ilk golünü atan Josef de Souza da, "Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bütün sene için herkese tebrikler. Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum.
Bu noktaya gelmek için çok çalıştım. Tanrı'nın da yardımıyla bu noktadayım. Bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim. Çok çalıştım. Umarım bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz" şeklinde konuştu.