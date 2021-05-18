Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlılarda muhteşem bir sezon geçiren Rachid Ghezzal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan yıldız oyuncu, "Harika bir sezon geçirdik, umarım bu hikaye devam eder" şeklinde konuştu.