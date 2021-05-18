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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:54

Sörloth'u aradı! En golcü oldu

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Trabzonspor Sörloth'u aradı! En golcü Ekuban oldu

, 'de geçtiğimiz yıla damga vuran ve 24 golle krallık tacını takan 'u bu sezon aradı. Geçen sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydedebildi. Norveçli oyuncu Sörloth, 24 golle geçen sezon gol kralı olarak takımına önemli katkı sağlarken, bu sezon çift haneli rakama (10) sadece ulaştı.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, sezon başında takımdan ayrılan Norveçli forveti Alexander Sörloth'un yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Geçen sezon attığı 24 golle bordo-mavili takım forması altında gol krallığı yaşamasının ardından Almanya'nın Leipzig Kulübüne transfer olan Norveçli futbolcunun yeri doldurulamadı.

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle takımına önemli katkı sağladı.

Norveçli golcünün yokluğunda forvete transfer edilen Benik Afobe 5, Djaniny Samedo ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Çift haneli rakama sadece Ekuban 10 golle ulaşırken, Nwakaeme de 7 golde kaldı.

Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonu maç başına 2,23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,25 ortalamada kaldı.

4 SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Trabzonspor, son 4 sezonun en az skor üretilen dönemini yaşadı. 2019-2020 sezonunda 34 maçta 76 gol kaydeden bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda 64 gol, 2017-2018 sezonunda 63 kez rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda 39 gol atmıştı.

EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Trabzonspor, yediği gol bakımından ise başarılı bir görüntü ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada bitiren Galatasaray'ın yediği 36 golün ardından 37 golle kalesini en fazla kapatan ikinci takım oldu.

TARAFTARLAR SÖRLTOH'UN DÖNMESİNİ İSTİYOR

Trabzonspor taraftarları, Leipzig takımında iyi bir sezon geçiremeyen golcü oyuncunun bordo-mavili ekibe geri dönmesini istiyor. Taraftarlar, sosyal medyada "#ComeToTrabzonSörloth" etiketiyle gündem oldu. Sörloth'un sosyal medya hesaplarına da taraftarlar dönmesi yönünde yoğun mesajlar gönderdi.

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Trabzonspor Sörloth'u aradı! En golcü Ekuban oldu
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