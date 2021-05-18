Trabzonspor Sörloth'u aradı! En golcü Ekuban oldu

Norveçli golcünün yokluğunda forvete transfer edilen Benik Afobe 5, Djaniny Samedo ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Çift haneli rakama sadece Ekuban 10 golle ulaşırken, Nwakaeme de 7 golde kaldı.

Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonu maç başına 2,23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,25 ortalamada kaldı.