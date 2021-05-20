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Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:00 Son Güncelleme: 20.5.2021 14:03

'un eski futbolcusu kanseri yendi

AA
Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba kanseri yendi

Bir dönem 'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu , lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu. 36 yaşındaki savunma oyuncusu kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Sol Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini belirtti.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda oynayan Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

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Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba kanseri yendi
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