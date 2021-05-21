6 hoca 52 transfer 0 kupa

“Hatalarımızın farkındayız” diyen Ali Koç, 3 yıllık başkanlık sürecinde transfere 694 milyon TL ödedi ancak bunun karşılığını bir türlü alamadı
Haziran 2018'de, 16 bin 92 oy alıp, rakibi Aziz Yıldırım'a 11 bin 448oy fark atarak Fenerbahçe'nin 37.başkanı olan Ali Koç dün öz eleştiride bulundu. "Yaptığımız hataların farkındayız.Bazen deneyimler yetersiz kalıyor.
Başkanlığın ilk yılları hep zorlu geçmiştir, biz de zorlandık. Almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak" diyen Koç'un 3 yılı tam bir hayal kırıklığıydı. Transfere 694 milyon TL harcayan, 52 transfer yapıp, 6 farklı hoca ile çalışan Koç, hiç kupa kazanamadı. Sadece5 hafta liderlik koltuğunda oturdu.