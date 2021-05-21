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Giriş Tarihi: 21.5.2021

6 hoca 52 transfer 0 kupa

“Hatalarımızın farkındayız” diyen , 3 yıllık başkanlık sürecinde transfere 694 milyon TL ödedi ancak bunun karşılığını bir türlü alamadı

Haziran 2018'de, 16 bin 92 oy alıp, rakibi Aziz Yıldırım'a 11 bin 448 oy fark atarak Fenerbahçe'nin 37. başkanı olan Ali Koç dün öz eleştiride bulundu. "Yaptığımız hataların farkındayız. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor.

Başkanlığın ilk yılları hep zorlu geçmiştir, biz de zorlandık. Almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak" diyen Koç'un 3 yılı tam bir hayal kırıklığıydı. Transfere 694 milyon TL harcayan, 52 transfer yapıp, 6 farklı hoca ile çalışan Koç, hiç kupa kazanamadı. Sadece 5 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

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6 hoca 52 transfer 0 kupa
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