Beşiktaş ve Fenerbahçe Doğan Alemdar'a talip oldu! Sezona damga vurmuştu...

Hes Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Süper Lig'in 12. haftasında takımın birinci kalecisi Silviu Lung ve ikinci kalecisi İsmail Çipe'nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu.