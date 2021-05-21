Fanatik Gazetesi'nin haberien göre Ali Koç, "Teknik direktör ve transfer konusunu haftaya konuşuruz" dedi, gözler yeniden Fenerbahçe'nin hoca adaylarına çevrildi.

LÖW VE DALİC LİSTE BAŞI!

Sarı-Lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali olduğu kadar, gündemdeki diğer hoca adaylarının durumunu da masaya yatırdı EURO 2020 sonrası görevlerine veda edecek olan Löw ile Dalic hâlâ liste başı.