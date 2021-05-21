Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...
Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:00 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:21

: '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'den haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı , dün yaptığı basın toplantısında yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı ve 'Bundan sonra oyunu kuralına göre oynayacağız.' ifadesini kullandı. ile devam edilip edilmeyeceği konusunda 1 Haziran'ı işaret eden Ali Koç'un bu sözleri sonrası Belözoğlu'nun durumu da soru işareti olarak yorumlandı. İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları...

... Fenerbahçe'de ana fikir ile yola devam etmek fakat Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe geri dönmesi yabancı bir teknik adamla anlaşılması da alternatifler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı 'un, 'Teknik direktör ve hoca konusunu haftaya konuşuruz.' deyince gözler sürprizlere çevrildi.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 4 ADAY!

Fenerbahçe Başkanı , görev süresi boyunca 6 teknik adamla çalıştı. Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut gibi teknik adamlarla başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, teknik direktörlüğünde iyi bir grafik ortaya koydu.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 aday söz konusu. Almanya milli takımının teknik direktörü Joachim , EURO 2020'den sonra milli takımdan ayrılacak. Löw, bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştırmıştı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Alman bir teknik adamı takımın başında görmek istiyor.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Fanatik Gazetesi'nin haberien göre , "Teknik direktör ve transfer konusunu haftaya konuşuruz" dedi, gözler yeniden Fenerbahçe'nin hoca adaylarına çevrildi.

LÖW VE DALİC LİSTE BAŞI!

Sarı-Lacivertli yönetim, ile devam etme ihtimali olduğu kadar, gündemdeki diğer hoca adaylarının durumunu da masaya yatırdı EURO 2020 sonrası görevlerine veda edecek olan ile Dalic hâlâ liste başı.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

LUCİAN FAVRE DE ADAYLAR ARASINDA!

2021 yılında takım çalıştırmayan de adaylar arasında. Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Özellikle Başkan 'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi. Fenerbahçe Yönetimi, ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan var. Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.

SON DURAĞI ALMANYA OLMUŞTU!

Löw'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan'ın hocası Dalic. O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde. Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren ... İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

3 sezonluk döneminde transfere 694 milyon TL para harcandı. Sadece beş hafta lider geçirilirken Avrupa'da 10 maça çıkıldı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sezon 6., sonraki sezon 7., bu sezon da 3. oldu.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

ALİ KOÇ: ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ!

Fenerbahçe Başkanı , dün yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Teknik adam ve transfer konusunu 1 Haziran'a kadar çözmek istediklerini ifade eden Ali Koç, 'Şampiyonluğun en büyük adayıyız.' diyerek rakiplerine mesaj gönderdi.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

TFF'YE YÜKLENDİ!

, 'Ligde sıralamalayı belirleyen unsurlar arasında ne yazık ki TFF'nin anlayışı, adaletsiz kararları da yer alıyor. Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Sabah Gazetesi Murat Özbostan; 'un basın toplantısını değerlendirdi.

'Medya davet edilmesine rağmen meslektaşlarımız sadece oturup Ali Koç'un okuduğu bülteni dinlemek zorunda kaldılar.'

Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

Böyle bir açıklama Fenerbahçe TV'den de yapılabilirdi. 'un ilk günlerdeki heyecanından eser yoktu. Fenerbahçe'nin başkanı 3 sezon daha başkan olacak, camiaya da başarı sözü verildi.

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Son dakika: Ali Koç '1 Haziran' dedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...
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