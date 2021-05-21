Son dakika: Burak Yılmaz’ın menajerinden transfer açıklaması! Türkiye’ye dönecek mi?

Fransa'da fırtınalar estiren Burak Yılmaz, Lille formasıyla Ligue 1'de şampiyonluğa koşuyor. Ligin son haftasında Paris Saint-Germain'in 1 puan önünde 80 puanla giren Lille, son hafta Angers deplasmanına konuk olacak. Bu maçtan galibiyetle çıkması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fransız ekibinde, milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, şampiyonluk sevinci yaşayacak.
35 yaşında olmasına rağmen sezonun en kritik maçlarında sahneye çıkarak golleriyle Lille'i ayakta tutan Burak Yılmaz, son olarak Nisan ayında Ligue 1'in en değerli oyuncusu seçilmişti.
İspanyol basınından AS gazetesinin bu sezonun transferleri arasından oluşturduğu ilk 11'e de girmeyi başaran Burak Yılmaz, son dönemde Avrupa'da adından oldukça söz ettiriyor.
Lille ile olan sözleşmesinin 2022 yılında bitecek olmasına rağmen bu sezon Türkiye'ye döneceği iddia edilen Burak Yılmaz için oyuncunun menajeri, Radyospor'a konuştu. Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, golcü oyuncunun geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.
"ONU LİDER OLARAK GÖRMEYE BAŞLADILAR"
"Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille'e gerçek anlamda önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı."
"POLEMİKLERDEN UZAK..."
"Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor."
"TÜRKİYE'YE DÖNECEK SÖZLERİ..."
"Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille. O nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez."