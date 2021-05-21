Son dakika: Burak Yılmaz’ın menajerinden transfer açıklaması! Türkiye’ye dönecek mi?

"ONU LİDER OLARAK GÖRMEYE BAŞLADILAR"

"Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille'e gerçek anlamda önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı."