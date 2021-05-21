Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması!
Giriş Tarihi: 21.5.2021 18:25 Son Güncelleme: 21.5.2021 18:31

Son dakika: başkan adayı 'tan açıklaması!

Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması!

Son dakika haberi... Başkanı 'in gün içinde yaptığı yaklaşık 2.5 saat süren açıklamalarının yankıları devam ediyor. Cengiz, açıklamalarında 'le yola devam etmeyeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından başkan adayı , sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Terim'le ilgili bir açıklama yayımladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da 19 Haziran'dan yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını ilk açıklayan isimlerden birisi olan Burak Elmas, mevcut Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece Fatih Terim'le yola asla devam etmeyeceğim." açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, Cengiz'in bu açıklamalarına karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Burak Elmas "1 Haziran'dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Partili başkanın çıplak fotolu yasak aşk skandalında son dakika: Kanlı pusu!
Son dakika: Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak'ın listesi belli oldu! Mustafa Cengiz'e yakın isim...
Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika haberler: Koronavirüsle mücadelede tam rahatlama geliyor! İşte tarih...
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik adamlık için sürpriz adaylar! Ali Koç '1 Haziran' demişti...
Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem
Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Mayıs 2021 Cuma!
Son dakika haberi: Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Esnafa destek paketi 21 Mayıs: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir? Esnaf 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği başvurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA