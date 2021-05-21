Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray'da 19 Haziran'dan yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını ilk açıklayan isimlerden birisi olan Burak Elmas, mevcut Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.
Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece Fatih Terim'le yola asla devam etmeyeceğim." açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, Cengiz'in bu açıklamalarına karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Burak Elmas "1 Haziran'dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kamuoyuna, pic.twitter.com/7H6BDLc2q9— Burak Elmas (@burakelmas_tr) May 21, 2021