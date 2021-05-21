Son dakika: Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak'ın seçim listesi belli oldu! Sürpriz isimler...

Son dakika haberi... Galatasaray'da seçim tarihi 12-19 Haziran olarak açıklanırken Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini Divan'a bildirdi. Bu isimlerin yanına bir de Abdurrahim Albayrak eklenecek. Albayrak'ın listesinde çok sürpriz isimler yer alıyor. Mustafa Cengiz'in ekibinden gelen isimler dikkat çekiyor. İşte Albayrak'ın seçim listesi...
MEVCUT YÖNETİMDEN 6 İSİM!
Mevcut yönetimde yer alan Dilek Kutlu, Mahmut Recevik, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Metin Karakaya'nın sıra Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de Albayrak'ın listesinde. Yeni isim olarak ise Dinçer Azaphan da seçimde Albayrak'ın listesinde bulunacak.
Bu isimlerin yanı sıra camiadan bazı önemli kişilerin de Albayrak'ın ekibinde yer alacağı öğrenildi. Mali sorunları yakından bilen Abdurrahim Albayrak kasa kolaylığı sağlamak için de hazırlık yapıyor.
CENGİZ'DEN SEÇİME KADAR "TERİM'LE DEVAM" ÇAĞRISI!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün 14.30'da kameralar karşısına çıkacak. Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor. İşte öngörüler:
Başkan Mustafa Cengiz, en yüksek olasılık olarak görülen detaya göre 19 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıklayacak. Aday olması ise çok düşük bir ihtimal...
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan teknik direktör Fatih Terim'den seçime kadar görevine devam etmesi yönünde istekte bulunacak. Transferler konusunda, endişeli taraftara güvence verecek.
Başkanlığının son döneminde gerçekleştirdiği icraatları (Florya'nın geri alınması, G.Saray Adası, Kemerburgaz arazisinin kulübe kazandırılması) tek tek anlatacak. 29 Mayıs'taki seçimin iptali için dava açan başkan adaylarından Burak Elmas'a cevap verecek.
LEVENT TÜZEMEN: 'ADAY OL' BASKISI VAR!
Başkan Mustafa Cengiz daha önce seçime girmeyeceğini vurgulamıştı. Özellikle sağlık konusunda sıkıntıları var. Ve hâlâ tedavisini aksatmadan sürdürüyor. Ancak son günlerde başkana ekibi içinden 'aday ol' baskısı var.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un Cengiz'e "Seçime gir, kazanırız" dediğini duydum. Başkan Cengiz bugün icraatları ile ilgili açıklama yapacak. Belki de Terim konusuna değinecek. Ancak bu baskıya vereceği cevabı da merakla bekliyorum.
İLK TRANSFER ALPASLAN!
Galatasaray, bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. SABAH Spor'un iki gün önce duyurduğu gibi gelen birçok teklifi sarı-kırmızılı kulübü düşünerek bekleten 27 yaşındaki stoper ile dün 3 yıllık ön protokol imzalandı.
Tecrübeli savunmacı sırasıyla 5 milyon TL, 5.5 milyon TL ve 6 milyon TL garanti para kazanacak ve sözleşmesinde performansa bağlı bonusları olacak. Alpaslan Öztürk'ün temsilcisi dün Türk Telekom Stadı'nda A Takım İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta ile bir araya geldi ve transferde mutlu sona ulaşıldı.