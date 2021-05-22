Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan Fatih Terim ve adaylık açıklaması!

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA GELECEK YÖNETİMLER GEREKLİ ONARIMI YAPAR"

Ünal Aysal, mevcut başkan Mustafa Cengiz döneminde kulübün örf ve adetlerini kaybettiğini savundu. "Galatasaray'da uzun zamandır bir gerilim var. Eski bir başkan olarak, mevcut başkan Mustafa Cengiz'e bir tavsiyeniz olur mu?" şeklindeki soru üzerine Aysal, şunları kaydetti:

"Mustafa başkan 3 senedir görevde. Bence artık gerekli donanıma ve deneyime sahip. Etik olarak ben ona bir şey tavsiye edemem. Bir dost olarak görüşüp sohbet edebilseydim, kendisine, 'Galatasaray'da her şeyden önce etik değerlere, örf ve adetlere çok dikkat etmek gerekir." derdim. Başkanlar eskiden buna çok dikkat ederdi. Ben de çok dikkat ettim. Bana kalırsa Galatasaray'ın bu alışkanlığını Mustafa başkan zamanında kaybettik. Galatasaray'da uzlaşma organları vardır. Divan kurulu ve genel kurula dönüp oradan destek alması gerekirdi. Bunu yapacağına, karşılıklı bir hasım ilişkisi başladı. Bu da Mustafa başkana faydalı olmadı. Galatasaray'a ve kurumsal yapıya çok zararlı oldu. İnşallah bundan sonra gelecek yönetimler gerekli onarımı yapar ve camiamızı yeniden birleştirecek adımları atarlar."

"ŞAPKAMI ALIP GİTMİŞ DEĞİLİM"

Ünal Aysal, yeniden başkan olmasının kimseye katkı vermeyeceğine inandığını, ancak yeni bir düzen kurulması için fikir önderliği yapacağını söyledi. Genel kurulda başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili soruyu Aysal, "Şu anda bir şekilde Galatasaray'da çalışıyorum. Galatasaray Eğitim Vakfında yönetim kurulunda ve mütevelli heyetindeyim. Galatasaray genel kurul ve divan kurulu üyesiyim. Yani Galatasaray'ın her yerindeyim. Şapkamı alıp gitmiş değilim. Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır. Benim tecrübemdeki insanların Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde eksik olanları görüp, yeni bir düzenin kurulmasında fikir önderliği yapmaktır. Herhalde önümüzdeki günlerde bunu yapacağım" şeklinde yanıtladı.