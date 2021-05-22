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Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:16 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:22

: , 'ta kalacak mı? 'a övgü ve şampiyonluk itirafı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
BAHADIR BEYARSLAN
Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

haberi... Çifte kupalı 'ta ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan , SABAH'a konuştu. 'Beşiktaş'ta kalacak mısın?' sorusuna cevap veren Fransız sağ bek, teknik direktör için övgü dolu ifadeler kullanırken, şampiyonlukla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

'ta sezona damga vuran , SABAH'a konuştu. 'Beşiktaş'ta kalacak mısın?' sorusuna cevap veren Fransız sağ bek, teknik direktör için övgü dolu ifadeler kullanırken, şampiyonlukla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

Siyah-Beyazlılar'ın Sporting'den kiraladığı Fransız sağ bek , başarısı kadar renkli kişiliğiyle de taraftarın sevgilisi oldu. Geride kalan sezonda mevkisinin 1 numarası gösterilen 24 yaşındaki oyuncu ile yaptığımız keyifli sohbette işte öne çıkanlar:

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

- İlk şampiyonluğunu ve kupanı kazandın, neler hissediyorsun?

"Çok mutluyum. Her zaman iki kupayı birlikte kazanamazsınız. Bu özel bir durum, emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan dolayı kendimi gururlu ve keyifli hissediyorum. Umarım devamını da getiririz."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

- Portekiz'de iyi bir dönem geçirmedin ancak Beşiktaş'ta kariyer zirvesi yaptın. Neler değişti?
"Fransa'da Dijon'da iyi bir sezon geçirmiştim. Sporting'e gidince işler biraz komplikeleşti. Adapte olamadım, bana farklı geldi, uymadı. 'a geldiğim zaman doğrusunu söylemek gerekirse biraz korkum vardı. Beşiktaş'ı tanıyordum ama Türkiye'ye, yaşantıya ve hayatın nasıl olduğuna dair fazla bilgim yoktu.

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

Aynı dili konuştuğum arkadaş grubum var, onlar bana yardımcı oldu. Çabuk adapte oldum. İstanbul bana iyi geldi, ben de 'a iyi geldim. İşin aslı sezon başında 'Şampiyon olur muyuz' diye düşünmemiştim. Başta bocalama dönemimiz de vardı. Ama cesaretle, çok çalışarak, üzerine koyarak gittik ve şampiyon olduk. Bu tarif edilemez bir mutluluk."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

KULÜPLER ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM

- Beşiktaş'la sözleşmen sona erdi. Geleceğe dair hislerin ve planın neler?

"Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de 'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

- Göztepe maçında son düdük çaldığında nasıl duygular yaşadın?

"Göztepe maçı için duygu boşalması diyebilirim. Size inanan insanlara karşı sözünüzü tuttuğunuzu, güvenini boşa çıkarmadığınızı hissediyorsunuz. Benim bu günlere gelmemde en büyük desteği veren annemdi, onun da güvenini boşa çıkarmadım. Takım olarak size inanan taraftarlar ve kulüp için bir şeyler başardığınızı hissediyorsunuz. Bunlar çok büyük bir gurur ve onur. Her maçın hikâyesi çok farklı olur ama en özeli Göztepe maçıydı."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

SERGEN YALÇIN ÖĞRETMEN GİBİ

- Sergen Yalçın sana neler kattı? Çalıştığın hocalara göre farkı nedir?

"'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Hangi pozisyonda oynarsanız oynayın orada size bir özgürlük tanıyıp, kendi alanınızı yaratmanıza imkân veriyor. Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven ve saha içerisinde özgürlükle birlikte, bizi her zaman desteklemesinden dolayı. Bence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

ABOUBAKAR BİZİM ŞEFİMİZ

- Aboubakar ile çok eğlenceli görüntüler ortaya koydunuz. Onu nasıl anlatırsın?
"Herkes iyi anlaşıyor ama , N'Koudou ve benim aramda farklı bir bağ var. Abou'ya şef diyoruz. Çok tecrübeli. Yeri geliyor, evimize kadar gelip anlatıyor. Abou'nun tavırları, onun konuşma tarzı, jestleri, mimikleri çok farklı.

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

Odaya gelip bir şeyleri heyecanla anlatması ya da şakalaşmasına kendimi tutamıyorum gülmekten. Onunla eğlenceli ve keyifli anlar yaşıyorum. Abou'nun her benim yanıma gelişinde, heyecanla bir şeyler anlatmasına çok çok gülüyorum. Tüm anlarımız güzel."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

EN İYİ BEN, EN KÖTÜ N'SAKALA GİYİNİYOR

- Giyimine çok özen gösteriyorsun. Takımda en iyi giyinen ve en kötü giyinen kim?

"Takımda en iyi giyinen benim. En kötü giyinen ise N'Sakala. Bazen çok garip şeyler giyinebiliyor. Puantiyeli ayakkabılar falan giyiniyor. Çok rahat grubun en rüküşü N'Sakala diyebilirim."

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

KISA KISA...

- İdolü?
Marcelo (Real Madrid)

- Hayali?
Fransa Milli Takımı'nda oynamak

- En etkilendiği stat?
Vodafone Park

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

- Türk yemekleri?
Türk yemekleri çok güzel ama yeşillikler konusunda Fransa daha iyi.

- Takımın en oburu?
N'Sakala. Sürekli bir şeyler yerken görebilirsiniz.

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

- Neleri özlüyor?
Annemi, arkadaşlarımı ve sinemaya gitmeyi özlüyorum.

- Çocukken ne olmak istiyordu?
Babam askerdi. Ben de ya asker ya futbolcu olacaktım. Tanrı'ya şükür futbolcu oldum.

Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

ROSIER'İN EN İYİ 11'İ

Neuer
Cafu
Ramos
Maldini
Marcelo
Vieira
Zidane
Gullit
Ronaldinho
Ronaldo Nazario
Cristiano Ronaldo

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Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı
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