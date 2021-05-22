Son dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sergen Yalçın'a övgü ve şampiyonluk itirafı

SERGEN YALÇIN ÖĞRETMEN GİBİ

- Sergen Yalçın sana neler kattı? Çalıştığın hocalara göre farkı nedir?



"Sergen Yalçın'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Hangi pozisyonda oynarsanız oynayın orada size bir özgürlük tanıyıp, kendi alanınızı yaratmanıza imkân veriyor. Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven ve saha içerisinde özgürlükle birlikte, bizi her zaman desteklemesinden dolayı. Bence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu."