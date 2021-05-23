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Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:57 Son Güncelleme: 23.5.2021 22:00

Şampiyon kupasını aldı

AA
Şampiyon Manchester City kupasını aldı

İngiltere 'de geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu garantileyen , 38. ve son hafta maçlarının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Premier Lig'de oynanan son maçların ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alacak takımlarda belli oldu.

Ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışan takımlardan Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 69 puanla ligi 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Chelsea'nin puansız kapattığı son hafta maçının ardından ligi ilk 4 içinde bitirme olasılığı yakalayan Leicester City ise bu avantajı değerlendiremedi.

Tottenham, 41. dakikada Harry Kane, 76. dakikada Kasper Schmeichel (kendi kalesine), 87. ve 90+6. dakikalarda Gareth Bale'ın ağları sarmasıyla deplasmanda rakibini 4-2 yendi. Leicester City'nin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere Jamie Vardy kaydetti.

Bu sonuçla 67 puanlı Chelsea'nin ardında kalarak ligi 66 puanla 5. sırada tamamlayan Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

ŞAMPİYON, FARKLI KAZANDI

Şampiyonluğu önceki haftalara garantileyen Manchester City, konuk ettiği Everton'ı Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero'nun (2) fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi.

Lig ikincisi Manchester United ise konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 13. dakikada Anthony Elanga ve 45+4. dakikada Juan Mata'nın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 39. dakikada Nelson Semedo kaydetti.

HARRY KANE GOL KRALI OLDU

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United'ın küme düştüğü İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı yarışını, rakip fileleri 23 kez havalandıran İngiliz santrafor Harry Kane kazandı.

Kane'i, 22 golle Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve 18 golle Manchester Unitedlı Bruno Fernandes izledi.

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Şampiyon Manchester City kupasını aldı
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