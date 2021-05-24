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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Arda’ya veto!

MEHMET ÖZCAN
Arda’ya veto!

Bu sezon ilk 11’de 22 maça çıkmadığı için opsiyonu devreye girmeyen deneyimli oyuncu, Mustafa Cengiz- geriliminde hocasından yana tavır aldı. ’ın bu hareketi sonrasında Cengiz, kontrat uzatmayı gündemine bile almadı

Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı. Lig ve Avrupa'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası Fatih Terim gibi belirsizliğini koruyor. "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in, benzer düşünceye Arda Turan için de sahip olduğu ortaya çıktı. Aslantepe-Florya savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı. Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı Alpaslan ve Marcao'ya verdi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği, hocası Fatih Terim gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.

5. ADAY İBRAHİM ÖZDEMİR
G.SARAY'DA başkan adayları arasına İbrahim Özdemir de eklendi. Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan, 3 dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, yarın başkan adaylığını resmiyete dökecek. Cuma gününe kadar divan kuruluna listesini teslim etmesi beklenen ve 40 yıllık genel kurul üyesi olan Özdemir; Burak Elmas, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından göreve talip olan 5. isim oldu.

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Arda’ya veto!
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