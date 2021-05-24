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Giriş Tarihi: 24.5.2021 18:31 Son Güncelleme: 24.5.2021 18:32

Son dakika: şampiyonluk kupası 'ın ellerinde! "Kral" sloganları...

AA
Son dakika: Lille şampiyonluk kupası Burak Yılmaz'ın ellerinde! Kral sloganları...

Son dakika haberi... 'da adeta tarih yazan , 'Bizim Çocuklar'ın sergilediği olağanüstü performansla tarihindeki 5. şampiyonluğu elde etti. Milli futbolcular , ve 'in formasını giydiği ve sezonu şampiyon tamamlayan Lille, tesislerde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fransa Ligue 1'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in başrolü oynadığı şampiyonlukta Paris Saint-Germain'in tahtını yıktı. Tarihindeki 5. şampiyonluğu elde eden Lille, bu süreçte en çok gol katkısını Burak Yılmaz'dan aldı.

Avrupa futboluna damga vuran şampiyonluğun ardından müthiş bir sevinç yaşayan milli futbolcularımız, Türk bayraklarıyla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

KUPA, BURAK YILMAZ'IN ELLERİNDE KALKTI

Lille, tesislerde gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Törene futbolcular, kulüp yetkililerin yanı sıra Lille Belediye Başkanı Martine Audry, birçok siyasetçi, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe katıldı.

Kupa seremonisinde teknik direktör Christophe Galtier ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi.

Futbolcular "We are The Champions" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.

"KRAL" TEZAHÜRATLARI...

Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Kral" tezahüratlarıyla sahneye davet edildi.

Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada "Burak Yılmaz" sloganları attı.

Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

LİLLE'İN EN SKORER OYUNCUSU BURAK YILMAZ

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol, 5 asist kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı 32 karşılaşmada 7 gol, 4 asiste imza attı. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.

MAÇ SONRASI ANNESİNİ ARADI

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Annecim şampiyon olduk valla" diyerek şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.

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Son dakika: Lille şampiyonluk kupası Burak Yılmaz'ın ellerinde! "Kral" sloganları...
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