Son dakika: Lille şampiyonluk kupası Burak Yılmaz'ın ellerinde! "Kral" sloganları...

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.