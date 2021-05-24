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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Thiam Kasımpaşa’ya

VOLKAN DEMİR
Thiam Kasımpaşa’ya

Samandıra’da gideceklerin akıbeti belli oluyor. Cisse futbolu bırakıyor, Samatta kulüp arıyor, Thiam ise ’da kalacak ama formasındaki lacivert rengin yanında artık beyaz olacak

Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.

BULUT GİDİNCE YEDEK KALDI
28 yaşındaki Senegalli golcünün, İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi ile yeniden söz kestiği kaydedildi. Thiam bu sezon Erol Bulut yönetiminde iyi maçlar çıkarsa da Emre Belözoğlu tarafından pek tercih edilmemişti. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Gustavo, Novak, Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Ferdi ve Perotti'nin takımdaki geleceği merak konusu...

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