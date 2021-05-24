Thiam Kasımpaşa’ya

Şampiyonluk hedefiyle başladığı veFenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi.ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.İstanbul'un lacivert-beyazlıekibi ile yeniden söz kestiğikaydedildi. Thiam bu sezonErol Bulut yönetiminde iyimaçlar çıkarsa da Emre Belözoğlutarafından pek tercih edilmemişti.Fenerbahçe'de birçokoyuncunun durumu ise belirsizliğinikoruyor.takımdakigeleceği merak konusu...