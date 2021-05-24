Thiam Kasımpaşa’ya

Samandıra’da gideceklerin akıbeti belli oluyor. Cisse futbolu bırakıyor, Samatta kulüp arıyor, Thiam ise İstanbul’da kalacak ama formasındaki lacivert rengin yanında artık beyaz olacak
Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığısezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet MameThiam'ın da gelecek sezondüşünülmediği ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.
BULUT GİDİNCE YEDEK KALDI
28 yaşındaki Senegalli golcünün,İstanbul'un lacivert-beyazlıekibi ile yeniden söz kestiğikaydedildi. Thiam bu sezonErol Bulut yönetiminde iyimaçlar çıkarsa da Emre Belözoğlutarafından pek tercih edilmemişti.Fenerbahçe'de birçokoyuncunun durumu ise belirsizliğinikoruyor. Gustavo,Novak, Gökhan, Caner,Tisserand, Lemos, Ferdive Perotti'nin takımdakigeleceği merak konusu...