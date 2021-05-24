Villarreal'in hocası Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi rekorunun peşinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, İtalyan Trapattoni ve İspanyol Emery oldu. Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında üst üste 3 kez (2014, 2015, 2016) Avrupa Ligi'ni kazandı. 49 yaşındaki Emery, turnuvadaki 4. finaline, Arsenal'ın başında olduğu 2019'da çıktı. Fakat Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Üç İspanyol teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu. Geçen yıl Sevilla'nın başında zafere ulaşan Julen Lopetegui ile İspanyolların şampiyonluk sayısı 11'e yükseldi. İtalyan teknik direktörlerin 10 defa kaldırdığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de kupada şampiyonluğa birer kez teknik adam olarak ulaştı. Bu yılki finalde Villarreal ile karşılaşacak Manchester United'ın başındaki Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktör olarak kariyerinin ilk finaline çıkacak. 48 yaşındaki Solskjaer, Manchester United kupayı müzesine götürürse turnuvayı kazanan ilk Norveçli teknik direktör olacak.
AVRUPA DIŞINDAN SADECE SIMEONE KAZANDI
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı. Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.
"KUPA 2"Yİ KAZANAN TEKNİK ADAMLAR
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörler, ülkeleri ve takımları şöyle:
Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı
1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham
1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool
1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord
1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach
1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool
1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven
1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach
1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt
1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town
1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg
1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht
1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham
1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg
1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen
1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli
1990 Dino Zoff İtalya Juventus
1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter
1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax
1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1994 Giampiero Marini İtalya Inter
1995 Nevio Scala İtalya Parma
1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih
1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04
1998 Luigi Simoni İtalya Inter
1999 Alberto Malesani İtalya Parma
2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray
2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool
2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord
2003 Jose Mourinho Portekiz Porto
2004 Rafael Benitez İspanya Valencia
2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova
2006 Juande Ramos İspanya Sevilla
2007 Juande Ramos İspanya Sevilla
2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit
2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk
2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid
2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto
2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea
2014 Unai Emery İspanya Sevilla
2015 Unai Emery İspanya Sevilla
2016 Unai Emery İspanya Sevilla
2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United
2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2019 Maurizio Sarri İtalya Chelsea
2020 Julen Lopetegui İspanya Sevilla