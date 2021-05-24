Villarreal'in hocası Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi rekorunun peşinde

İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu. Geçen yıl Sevilla'nın başında zafere ulaşan Julen Lopetegui ile İspanyolların şampiyonluk sayısı 11'e yükseldi. İtalyan teknik direktörlerin 10 defa kaldırdığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de kupada şampiyonluğa birer kez teknik adam olarak ulaştı. Bu yılki finalde Villarreal ile karşılaşacak Manchester United'ın başındaki Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktör olarak kariyerinin ilk finaline çıkacak. 48 yaşındaki Solskjaer, Manchester United kupayı müzesine götürürse turnuvayı kazanan ilk Norveçli teknik direktör olacak.