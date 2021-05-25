Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier açıklaması! "Şartları zorlayacağız"

"ONLAR İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

"Başkanımız ve ben Rosier ve Ghezzal ile konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği memnuniyetle karşılıyoruz, onlar için şartları zorlayacağız.