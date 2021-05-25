Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier açıklaması! "Şartları zorlayacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a Siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonun hedefleri ve transfer yapılanmasıyla ilgili konuşan Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın, kiralık isimler Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde;
"ONLAR İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"
"Başkanımız ve ben Rosier ve Ghezzal ile konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği memnuniyetle karşılıyoruz, onlar için şartları zorlayacağız.
"GÜÇLÜ BİR KADRO KURACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro kuracağız. Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımız için karar alırız.
"SERGEN YALÇIN İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİK"
Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapmadık. Yönetim olarak yoğun işleri bitirip, zannedersem haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız."