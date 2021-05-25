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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:41 Son Güncelleme: 25.5.2021 14:42

'da Leismann, ve de yolcu

DHA
Denizlispor'da Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen de yolcu

'den düşen Yukatel 'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen futbolculardan , ve 'in takımdan ayrılma noktasında oldukları öğrenildi.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da kadroda yaşanan yaprak dökümü son bulmuyor. Takımdaki 15 futbolcuyla yollarını ayıran ve kadrosunda 10 futbolcu kalan Ege ekibinde, 3 oyuncunun daha ayrılığın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da, Fabiano Leismaan, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu ve kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi.

Belirtilen süre içerisinde ödemelerin yapılmaması durumunda bu oyuncuların da sözleşmelerini feshedip gelen teklifleri değerlendirmeye alacakları ifade edildi. Kadrosunu büyük oranda kaybeden Denizlispor, yeni sezonda yeni bir takım kurmaya çalışacak.

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Denizlispor'da Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen de yolcu
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