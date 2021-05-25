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Giriş Tarihi: 25.5.2021 16:54 Son Güncelleme: 25.5.2021 16:57

Son dakika: 'a transferde dişli rakipler! 'in gözdesine ve talip oldu

Son dakika: Galatasaray'a transferde dişli rakipler! Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu

Son dakika... 'ın devre arasında İngiltere'nin takımından kiraladığı 'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşmesi sona eren genç oyuncu için ve 'nin de istekli olduğu ifade ediliyor. A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere ve İtalya'dan da Halil'i takip eden takımlar olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Devre arasında Brentford'dan kiralanan ve başarılı bir grafik çizen genç oyuncuyu sarı-kırmızılı takım kadroda tutmak istiyor ancak Aslan'ın işi oldukça zor. İngiliz ekibi Brentford'un Premier Lig'e çıkma ihtimali bulunurken, oyuncuyu 'mutlaka satmak' gibi bir planlarının olmamasını transferi zorlaştırıyor. Galatasaray'ı zorlayacak bir başka faktör ise oyuncunun birçok talibinin bulunması.

A Spor canlı yayınında son bilgileri aktaran Emre Kaplan, Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de talip olduğunu ifade etti. Kaplan, 21 yaşındaki futbolcuya İtalya ve İngiltere'den takip eden kulüplerin de olduğunu aktardı.

Emre Kaplan'ın açıklamaları şöyle...

"Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği ve bu konuda büyük mesai harcadığı bir isim. Brentford'un cumartesi günü play-off maçı var, Halil'in kaderi bu maça bağlı. Brentford'un hangi ligde yer alacağı Halil'in kaderini belirleyecek. Halil Dervişoğlu cephesinden gelen bilgiye göre sadece Galatasaray değil diğer İstanbul kulüpleri de Halil'in peşinde.

Milli takıma yükselmiş potansiyelli bir genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor ancak Halil'in önceliği Avrupa'da yoluna devam etmek yönünde. Halil'e İtalya ve İngiltere'den talipler var. 6 aylık bir Galatasaray kariyeri oldu, Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan çok mutlu ancak profesyonel olarak bakınca İtalya ya da İngiltere'de forma giymek istiyor. Brentford'un Premier Lig'e oynama ihtimali var. Bunlar hep belirleyici olacak faktörler.

Brentford'un herhangi bir ekonomik sıkıntısı yok, Halil'e 3 milyon euro'luk bir yatırım yaptılar. Takımda kalsa da olur düşüncesindeler. Galatasaray satın alma opsiyonu koydurmak istedi ama İngiliz ekibi kabul etmedi. Halil'i 3 milyon euro'ya aldık, 3.5 milyon euro'ya satalım düşünceleri yok. Takımda da kalabilir diyorlar.

Yönetim Onyekuru'yu aynı şartlarda kiralamak istemiyor. 11 Haziran'a kadar opsiyonu var. O tarihe kadar 4 milyon 350 bin euro Monaco'nun hesabına yatırılırsa Onyekuru Galatasaray'ın oyuncusu olacak ancak bu opsiyon kullanılmayacak. Opsiyon süresi bittikten sonra eğer daha uygun şartlarda alınabilirse kadroda tutulacak. Galatasaray, Onyekuru için çok istekli değil. Zaten oyuncunun piyasısı da düştü. Sarı-kırmızılı takım fırsat oluşursa almayı planlıyor.

Emre Akbaba ve Ömer Bayram Galatasaray'da kalıyor. 2 oyuncuyla da anlaşma sağlandı, yakın zamanda resmi imzalar atılacak. Ömer Bayram ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yoktu. West Bromwich küme düştüğü için kulübün planları değişti. Ancak Diagne gösterdiği performansla İngiliz takımlarının dikkatini çekti. Galatasaray, 6-7 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor."

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Son dakika: Galatasaray'a transferde dişli rakipler! Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu
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