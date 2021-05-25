Son dakika: Galatasaray'a transferde dişli rakipler! Fatih Terim'in gözdesine Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu

Milli takıma yükselmiş potansiyelli bir genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor ancak Halil'in önceliği Avrupa'da yoluna devam etmek yönünde. Halil'e İtalya ve İngiltere'den talipler var. 6 aylık bir Galatasaray kariyeri oldu, Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan çok mutlu ancak profesyonel olarak bakınca İtalya ya da İngiltere'de forma giymek istiyor. Brentford'un Premier Lig'e oynama ihtimali var. Bunlar hep belirleyici olacak faktörler.