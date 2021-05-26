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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:43 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:50

Son dakika... Erzurumspor'un ardından da küme düşmenin kaldırılmasını istiyor!

Son dakika... Erzurumspor'un ardından Denizlispor da küme düşmenin kaldırılmasını istiyor!

Son dakika... 'e veda eden takımlar pei peşe küme düşmenin kaldırılması yönünde 'ye başvuruda bulunuyor. 'un ardından da küme düşmenin kaldırılması için 'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Son dakika... 2020-2021 Sezonunda Süper Lig'de TFF 1. Lig'e düşen takımlar TFF'nin yolunu tuttu. Erzurumspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da küme düşmenin kaldırılması yönünde federasyona başvurduklarını açıklamıştı. Bugün ise Denizlispor'dan aynı talep geldi.

Süper Lig'e veda eden takımlar peş peşe küme düşmenin kaldırılması yönünde TFF'ye başvuruda bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Denizlispor da küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

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Son dakika... Erzurumspor'un ardından Denizlispor da küme düşmenin kaldırılmasını istiyor!
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