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Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:29 Son Güncelleme: 26.5.2021 16:55

Son dakika: 'nin yıldızı 'a transfer olacak mı? faktörü...

Son dakika: Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar Galatasaray'a transfer olacak mı? Fatih Terim faktörü...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimler kadar alınacak futbolcular da merak konusu. 'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kontratları sona eren ve 'ü renklerine bağlamıştı. Cimbom'un yeni hedefi ise ile büyük çıkış yakalayan . İşte detaylar...

Son dakika... Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü takıma kazandırdı. Yerli rotasyonunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekip, Halil Akbunar'ı yeniden gündeme aldı.

Galatasaray, Göztepe'nin deneyimli ismi Halil Akbunar için yeniden devreye girdi. Devre arası transfer döneminde de gündeme gelen milli futbolcu için harekete geçildi.

Gösterdiği performansla A Milli Takım'ın EURO 2020 için açıklanan 30 kişilik geniş kadrosunda yer alan Halil transferin gözde isimlerinden. Deneyimli orta saha, Fatih Terim'in kalması durumunda Galatasaray'da forma giymek istiyor.

Galatasaray Halil Akbunar için yeniden devrede

A Spor'da yer alan habere göre Halil Akbunar, 5 sene formasını giydiği İzmir ekibine para kazandırmadan ayrılmak istemiyor. İki kulüp arasında takas seçeneği de masada. Galatasaray ile Göztepe, devre arası transfer döneminde Halil için anlaşmış ancak Linnes kiralık gitmek istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 40 maça çıkarak tüm müsabakalarda oynayan Halil, 9 gol 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

Yerli transferler konusunda sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Kasımpaşalı Aytaç Kara ve Göztepeli Alpaslan Öztürk'le el sıkıştı.

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Son dakika: Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar Galatasaray'a transfer olacak mı? Fatih Terim faktörü...
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