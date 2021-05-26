Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon lira arttı

8 OYUNCU DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Trabzonspor'da 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya, Bakasetas 6.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, Ekuban 6.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, Vitor Hugo 5 milyon Euro'dan, 5.5 milyon Euro'ya, Edgar Ie 4.2 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya, Berat Özdemir 3.3 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya, Serkan Asan 2.8 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, Yusuf Sarı 1.2 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya yükseltti.