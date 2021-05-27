Inter'le adı geçen Simone Inzaghi Lazio kariyerine nokta koydu

İtalya Serie A'da teknik direktör ayrılıkları üst üste geliyor. Inter'i yıllar sonra şampiyonluğa ulaştırarak Juventus'un serisini bitiren Antonio Conte, Milano ekibinden ayrılmıştı. Juventus'un başındaki Andrea Pirlo'nun da ayrılacağı söylentileri sürerken, Lazio ile sezonu 6. sırada bitiren Simone Inzaghi'nin ayrılığı resmen açıklandı.
Takımıyla 3 kupa kazanan Inzaghi, 2015 yılından bu yanan Roma ekibini çalıştırıyordu. Lazio, 2 kez İtalya Süper Kupası'nı, 1 kez ise İtalya Kupası'nde şampiyonluk yaşmıştı.
Conte'nin Inter'den ayrılığının ardından İtalyan basınından adı Inter'le anılmaya başlanan Inzaghi'nin yeni takımının Inter olması bekleniyor.