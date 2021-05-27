Yetmez daha da indir!

Domagoj Vida, sezon başındaki performansıyla çok eleştirilmişti.Hırvat yıldızın şimdiki hedefi ise siyah-beyazlı kulüple önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak. Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin de devam etmek istediği tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Çebi ve ekibi, Vida'dan 3.4 milyon Euro olan yıllık ücretini düşürmesini talep etti. 32 yaşındaki oyuncunun cevabı iseoldu. Ancak Beşiktaş cephesi bu rakamı da çok buldu ve biraz daha indirim istedi.