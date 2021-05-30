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Giriş Tarihi: 30.5.2021 12:49

ve 'un umudu kalmadı

DHA
Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle liglerde küme düşmenin 1 sezonluğuna daha kaldırılmasını isteyen 'den düşen ve TFF 1'inci Lig'e veda eden 'un umutları, 'nun (TFF) 2020-2021 sezonunu tescil etmesiyle tamamen bitti.

TFF, sezonu müsabaka sonuçları, hakem raporlarındaki sonuçlar ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26'ncı Maddesi hükmü gereğince tescil ederken, Süper Lig'de 21'inci ve son sırayı elde eden Denizlispor'un 1'inci Lig'e, 1'inci Lig'de 16'ncı olan Akhisarspor'un 2'nci Lig'e düşürüldüğünü resmen duyurdu.

Yeni sezonda Süper Lig'in 20, 1'inci Lig'in 19, 2'nci Lig'in 39, 3'üncü Lig'in ise 55 takımla oynanacağı tescil edildi. Küme düştükten sonra TFF'nin düşmeyi kaldıracağı umutları da son bulan Ege ekiplerinden Denizlispor, yeni sezonda 2 yıl sonra 1'inci Lig'e dönecek. Akhisarspor, 11 yıl sonra 2'nci Lig'de boy gösterecek.

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Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı
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