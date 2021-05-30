Fatih Terim yüzde 50!

Burak Elmas ya da Metin Öztürk’ün 19 Haziran’da koltuğa oturması halinde deneyimli hoca görevine devam edecek. Yiğit Şardan’la çalışması mümkün gözükmüyor. Hamamcıoğlu yönetiminde kalması da çok zor
Galatasaray 116 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 6 adaylı bir seçime hazırlanıyor. 19 Haziran'dakikongrede Burak Elmas, EşrefHamamcıoğlu, Metin Öztürk,Yiğit Şardan, İbrahimÖzdemir ve Işın Çelebi başkanlıkiçin yarışacak. 31 Mayıs'ta (yarın) sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin netleşmesi için seçimi bekleyecek. Burak Elmas ya da Metin Öztürk'ün 19 Haziran'da koltuğa oturması halinde Terim görevine devam edecek. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda İmparator dışında B planı yok. "Fatih Terim'in sözleşmesiniuzatmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in, denetim-sicil-disiplin kurullarından 17 ismi listesine alan Yiğit Şardan'ı eski başkan Adnan Polat destekliyor. Bu oluşumun Fatih Terim'ledevam etmesi mümkün değil. Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor.
YARIN SON GÜN!
Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının Galatasaray'la olan sözleşmeleri yarın itibarıyla sona erecek.
G.SARAY'DA NE YAPTI? 8 Lig Şampiyonluğu 3 TSYD Kupası 3 Türkiye Kupası 3 Süper Kupa 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası 1 UEFA Kupası
EPÖZDEMİR, İMPARATOR'U BIRAKTI!
GALATASARAY başkan adaylarından Burak Elmas'ın yönetim listesinde yer alan Rezan Epözdemir, "Tarafsızlığa zararvermemek, meslek etiği ve meslekkuralları adına" Fatih Terim'in avukatlığından ayrıldığını açıkladı. Epözdemir, özellikle sosyal medyada eleştiriler almıştı.
NE DEDİLER?
Soru: Sizce Galatasaray'da kim başkan olursa olsun Fatih Terim'le devam edilmeli mi
LEVENT TÜZEMEN
Başka teknik adam büyük bir risk olur Yiğit Şardan, Fatih Terim'le asla çalışmaz. Kalan adayların Terim'le yola devam etmek istediklerini biliyorum. Takımın başına Terim'i tekrar getirmek akıllıca bir hareket olur. Terim hem Galatasaraylı hem de mevcut kadro yapısını iyi bilen, bölgelere göre yapılacak transferleri önceden tespit etmiş bir teknik direktör. Terim dışında G.Saray'ın başına getirilecekyeni bir hoca hem risk hem de sezonun kaybedilmesineneden olur. Çünkü G.Saray, Villarreal'in Avrupa Kupası'nı kazanmasından sonra sezonu mecburen erken açacak, Milli Takım'daki bazı oyuncular da gelemeyecek. Bu süreçte G.Saray'ı toparlayacak, lige hazırlayacak, eldeki oyuncuların karakterlerini en iyi bilen isim Fatih Terim. Birçok kulüp kendisine yeni hoca ararken Juventus bile Pirlo'yu gönderip Allegri'ye geri dönerken, Galatasaray'ın Terim'le yoladevam etmesi çok akılcı olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bana göre şansı çok daha fazla Fatih Terim, çok içten bir Galatasaraylı ve de hem Milli Takım'a hem de sarı-kırmızılı ekibe büyük başarılar kazandırdı. Kariyeri tartışılmaz... Zaman zaman teknik açıdan ben de maçlardan sonra kendisini eleştirdim ama dünyanın en büyük teknik adamlarını da eleştirdim, bu çok normal. Son dönemde başkan MustafaCengiz'le girdikleri polemik tabii ki iyi olmadı. Kongre öncesi mutlaka seçildikleri takdirde Fatih Terim'le çalışacak adaylar var. Doğal olarak çalışmayacak olanlar da var. 19 Haziran'ı bekleyip neler olacağ-ı nı görelim. Ama Fatih Terim'in şansının yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyorum.