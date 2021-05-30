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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Hamsik’in acelesi var!

Hamsik’in acelesi var!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerlerin önerisi sonrası Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören bordo-mavili yönetim, İsveç'e çıkarma yapacak. Tecrübeli oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Fırtına, yetkilendireceği menajerlerle önümüzdeki hafta transferi bitirmeye çalışacak. Marek Hamsik de bir an önce durumunu netleştirmek istiyor.

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Hamsik’in acelesi var!
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