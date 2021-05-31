Şenol Güneş: İstenilen seviyede değiliz

11 Haziran'da İtalya ile açılış maçını oynayacağımız EURO 2020 öncesinde hazırlık maçları devam ediyor. İlk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden milliler, ikinci provayı Gine'ye karşı oynadı.

Ay-yıldızlılar karşılaşmadan golsüz berabere ayrılırken, maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. 26 oyuncuya indirelecek oyuncu kadrosuna dair değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, kararını yarın açıklayacağını ifade etti.

"İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle...

Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazımdı. Burada eksiklerimiz var. Rakibin çıktığı pozisyonlarda sıkıntı yaşadık. Bazen sertlikler oldu, o bakımdan iyi bir hazırlık maçıydı.

Dorukhan ve Mahmut çok zorladı kendini. İrfan Can sakatlıktan çıktı. Aynı şey Abdülkadir için geçerli. Merih'i riske etmedik. Ozan sakatlıktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalıydık. İstenilen seviyede değiliz ama olacağız.

"KARARI YARIN VERECEĞİM"

4 oyuncuyla ilgili yarın akşam bir karar vereceğim. Son ana kadar beklemek durumundayım. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum şu an, kolay değil.