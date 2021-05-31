Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması! "Real Madrid neden olmasın?"

"ABDÜLKADİR ÖMÜR OFANSİF ORTA SAHA OYNAMALI"

Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi çıkış yakaladığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdülkadir Ömür'ü ilk oynattığımızda ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ancak şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında yine toparlama sürecinde. Abdülkadir Ömür'ü eski futbol diliyle sağ açık oynattılar. O mevkide oynayan oyuncunun karşısındaki adamı takip etme görevi de var. Sağ kenar oynuyorsanız sol bek hücuma çıktığı zaman siz de onunla gelmelisiniz. Ekuban onu çok iyi yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün en etkili olduğu yer forvet arkası diye tabir ettiğimiz hücuma dönük orta saha oyuncusu olduğu mevkidir. Dar alanda çok iş çıkarabilen bir oyuncu."