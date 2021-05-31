Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması! "Real Madrid neden olmasın?"
Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:13 Son Güncelleme: 31.5.2021 11:58

, Abdülkadir Ömür ve açıklaması! " neden olmasın?"

AA
Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması! Real Madrid neden olmasın?

Eski Teknik Direktörü , 'de şampiyonluk yaşayan 'nın 'de oynayabilecek bir futbolcu olduğunu söyledi. Abdülkadir Ömür'ün forvet arkası oynaması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, için ise "Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. 25 milyon avroları bulursalar çok iyi bir rakam olur" ifadelerini kullandı.

Sadi Tekelioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyunculara ilk kez bordo-mavili formayı veren Tekelioğlu, Trabzonspor altyapısından son dönemde önemli oyuncular çıktığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, "Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında oynarken gelecek vadeden bir oyuncu görüntüsündeydi ve biz de o dönem elimizden gelen desteği verdik. Çok küçüktü, evinin önüne basket potası koyduk, havuza yolladık, ciddi bir fiziksel gelişim sağladı. Bir ara Samsunspor'a kiralanıyordu onu engelledik. En üst düzey ligde ve takımlarda oynayacak potansiyeli var. Yusuf Yazıcı ciddi anlamda üzerine koydu ve koymaya devam edecektir. Yusuf Yazıcı'nın İspanya'da La Liga'da oynamasını isterim, onun futbolu oraya daha uygun bence. Neden Real Madrid olmasın mesela, oyun anlayışı tam olarak oraya yakışır" diye konuştu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR OFANSİF ORTA SAHA OYNAMALI"
Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi çıkış yakaladığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdülkadir Ömür'ü ilk oynattığımızda ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ancak şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında yine toparlama sürecinde. Abdülkadir Ömür'ü eski futbol diliyle sağ açık oynattılar. O mevkide oynayan oyuncunun karşısındaki adamı takip etme görevi de var. Sağ kenar oynuyorsanız sol bek hücuma çıktığı zaman siz de onunla gelmelisiniz. Ekuban onu çok iyi yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün en etkili olduğu yer forvet arkası diye tabir ettiğimiz hücuma dönük orta saha oyuncusu olduğu mevkidir. Dar alanda çok iş çıkarabilen bir oyuncu."

UĞURCAN'IN GİTMESİ ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"
Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğini kaydeden Tekelioğlu, "Uğurcan Çakır artık gitmeli. Geçen sene takım kötü gittiği zaman uğultular başlamıştı. Maalesef futbol böyle bir şey. Takım başarısızsa oklar yavaş yavaş oyunculara dönüyor, bir dönem Yusuf'a döndüğü gibi. O zaman Yusuf'a da 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan Çakır'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz, bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor. 25 milyon avroları bulursalar çok iyi bir rakam olur. ifadelerini kullandı.

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Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması! "Real Madrid neden olmasın?"
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