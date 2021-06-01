Denizlispor Başkanı Çetin: Kesinlikle aday değilim

Yeniden aday olma iddialarına ilişkin açıklama yapan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Kongremiz umarım hayırlara vesile olur. Yeni gelen yönetime elimizden gelen desteği göstereceğiz. Ben kesinlikle aday değilim. Aday çıkmasa da biz yokuz. Aday çıkacağını düşünüyorum. Muhakkak içinde Denizlispor sevgisi olanlar vardır. Yeni gelen yönetime de maddi manevi desteğe hazırız" diye konuştu.

Özellikle koronavirüsün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Çetin, "Avrupa hayalimiz vardı, başaramadık. 100 yılda bir gelen bela bizi buldu. Salgından olumsuz etkilendik. İçimiz acıyor, Denizli bunları hak etmedi. Koronavirüs olmasaydı biz ligden düşmezdik" dedi.



Seçimin ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için ikinci toplantıda yapılması bekleniyor.