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Giriş Tarihi: 1.6.2021 11:48

Başkanı Çetin: Kesinlikle aday değilim

DHA
Denizlispor Başkanı Çetin: Kesinlikle aday değilim

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Yukatel 'da çoğunluğun sağlanması durumunda 4 Haziran Cuma günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi mevcut Başkan önemli açıklamalarda bulundu. Adı adaylık için geçen Ali Çetin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Çetin, görev yaptıkları sürede takım için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yeniden aday olma iddialarına ilişkin açıklama yapan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Kongremiz umarım hayırlara vesile olur. Yeni gelen yönetime elimizden gelen desteği göstereceğiz. Ben kesinlikle aday değilim. Aday çıkmasa da biz yokuz. Aday çıkacağını düşünüyorum. Muhakkak içinde Denizlispor sevgisi olanlar vardır. Yeni gelen yönetime de maddi manevi desteğe hazırız" diye konuştu.

Özellikle koronavirüsün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Çetin, "Avrupa hayalimiz vardı, başaramadık. 100 yılda bir gelen bela bizi buldu. Salgından olumsuz etkilendik. İçimiz acıyor, Denizli bunları hak etmedi. Koronavirüs olmasaydı biz ligden düşmezdik" dedi.

Seçimin ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için ikinci toplantıda yapılması bekleniyor.

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Denizlispor Başkanı Çetin: Kesinlikle aday değilim
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