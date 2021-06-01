Giresunspor'un hedefinde Nabil Dirar var!

"ÖNCELİK LİGDE KALMAK"

Giresunspor'un ilk sezondaki hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Keleş, "Önceliğimiz ligde kalmak. Sezon içerisinde güçlü, ne istediğini bilen, kararlı ve hırslı bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu arada Giresunspor yönetiminin, geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Club Brugge takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli oyuncu Nabil Dirar, Gençlerbirliği'nden Sefa Yılmaz ve Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan Köse ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.