Son dakika: Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yolları ayırıyor! Yeni teknik direktör adayları kim olacak?

Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı girmek ve takımla birlikte kamp çalışmalarına başlamak istiyor. Ali Koç bugünkü basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ve düşünmek için süre istediğini belirtti. Ali Koç daha sonra Emre Belözoğlu ile çalışamanın riskli olacağını söyleyecek yeni yabancı hoca arayışlarında olduklarını açıkladı.
FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM? ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: ALMAN VE PORTEKİZ EKOLÜ...
Ali Koç: Teknik direktör konusunda Portekiz ve Almanya ekolü istiyoruz.
CRİSTOPH DAUM
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sürekli olarak İstanbul'da çekindiği fotoğrafların paylaşımını yapıyordu. Tecrübeli teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
LUCİEN FAVRE
Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı. Favre'nin Fenerbahçe'nin aday teknik direktörleri arasında olduğu iddia ediliyor.
JOACHİM LÖW
Almanya, geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama yaptı. EURO 2020 sonrasında Almanya A Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan deneyimli teknik direktör Löw'ün yerine Hansi Flick göreve geldi. Löw'ün takımdan ayrılmasından sonra yeni durağının neresi olacağı merak ediliyordu.
Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw'ün adı da Fenerbahçe ile anılıyor.
LEONARDO JARDİM
Portekizli teknik adam Jardim, Fenerbahçe'nin adaylarından biri olduğu ifade edilmişti. Daha önce de Cocu'nun gönderilmesinden sonra Fenerbahçe'nin Jardim ile görüşme yaptığı iddia edilmişti.
MAURİZİO SARRİ
Sarı-lacivertli ekibin yabancı teknik adamlar için belirlediği aday listede yer aldığı söylenen isimlerden birisi olan Avrupa futbolunun deneyimli teknik adamı Maurizio Sarri, Calciomercato'nun haberine göre, İtalya ve İtalya dışından gelen teklifleri reddetti.
ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Ali Koç: "İleriye dönük olarak 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Yabancı bir hoca ile Emre'nin devam etmesi. Yabancı yepyeni bir teknik direktör vardı...
"EMRE İLE DEVAM KARARI RİSKLİ OLACAK"
Ali Koç: "Emre karar vermek için düşünmek istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem. Onu anlayışla karşılıyorum. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak."
Ali Koç: "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz."
ALİ KOÇ'TAN TRANSFER MÜJDESİ
Ali Koç: Gelecek sezon için minimum 1 stoper, 1 kanat, sağ bek ya da sol bek ve 2 forvet düşünüyoruz. İhtiyaçlara göre bu sayı artabilir.
"BİR FUTBOLCUMUZ 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR"
Ali Koç: "Bir futbolcumuza gelen 6 milyon euroluk bir teklif var ama isim vermeyeceğim."
Ali Koç: "Ozan, Altay ve Pelkas'a bir teklif olursa, 20-25 olur, devam edebilir. Sattığımız zaman iyi satıyoruz.