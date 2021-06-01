Son dakika: Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yolları ayırıyor! Yeni teknik direktör adayları kim olacak?

"EMRE İLE DEVAM KARARI RİSKLİ OLACAK"

Ali Koç: "Emre karar vermek için düşünmek istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem. Onu anlayışla karşılıyorum. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak."

Ali Koç: "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz."

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER MÜJDESİ

Ali Koç: Gelecek sezon için minimum 1 stoper, 1 kanat, sağ bek ya da sol bek ve 2 forvet düşünüyoruz. İhtiyaçlara göre bu sayı artabilir.