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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Sürpriz ikili!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sürpriz ikili!

Kulübün kapısını aşındıran menajerler, G.Saray’ın devam etmek için girişimde bulunmadığı ile Venlo’da harika bir sezon geçiren ’i önerdi

Sezonu iki kupayla bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor. Yönetime sunulan alternatif isimlerden iki oyuncu öne çıktı: Henry Onyekuru ve Georgios Giakoumakis… Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.

SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis önerildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.

GHEZZAL: BEŞİKTAŞ'A BORÇLUYUM
Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, kampta önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli yıldız, "Eğer daha önce burada yoksam bunun nedeni hak etmemiş olmamdır. Milli Takım'a çağrılmamı sağlayan şey Beşiktaş'ta bireysel ve takım performansımızdı" dedi.

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