Sürpriz ikili!

Kulübün kapısını aşındıran menajerler, G.Saray’ın devam etmek için girişimde bulunmadığı Henry Onyekuru ile Venlo’da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis’i önerdi
Sezonu iki kupayla bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor. Yönetimesunulan alternatif isimlerden iki oyuncu öne çıktı: HenryOnyekuru ve Georgios Giakoumakis… Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.
SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis önerildi. Kulübüyle biryıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesinealan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyuda teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.
GHEZZAL: BEŞİKTAŞ'A BORÇLUYUM
Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, kampta önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli yıldız, "Eğer daha önce burada yoksam bunun nedeni hak etmemiş olmamdır. Milli Takım'a çağrılmamı sağlayan şey Beşiktaş'ta bireysel ve takım performansımızdı" dedi.