Sürpriz ikili!

Sezonu iki kupayla bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor.Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis önerildi.Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, kampta önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli yıldız, "Eğer daha önce burada yoksam bunun nedeni hak etmemiş olmamdır. Milli Takım'a çağrılmamı sağlayan şey Beşiktaş'ta bireysel ve takım performansımızdı" dedi.