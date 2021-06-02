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Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:00 Son Güncelleme: 2.6.2021 16:40

Fenerbahçe'nin yeni hocasını Alex getiriyor! ve isimleri ön plana çıktı...

İHA
Fenerbahçe'nin yeni hocasını Alex getiriyor! Abel Ferreira ve Paulo Sousa isimleri ön plana çıktı...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler ve 'yla görüşme halinde. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör konusunda eski yıldızı da devreye gireceği iddia edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.

Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

ALEX DEVREDE!

Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

42 yaşındaki Portekizli teknik adam Abel Ferreira, kariyerinde Braga, PAOK ve Palmerias takımlarını çalıştırdı.

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

50 yaşındaki bir diğer Portekizli teknik adam Paulo Sousa ise kariyerinde QPR, Swansea, Leicester, Videoton, M. Tel Aviv, Basel, Fiorentina, TJ Quanjian ve Bordeaux'yu çalıştırdı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, "Yeni teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör...

İçinde bulunduğumuz durumda, 5 sene sonra açık ara en büyük teknik direktör olacağını bildiğimiz Emre Belözoğlu ile bugün devam etme kararının çok riskli olacağını düşündük.

Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Bunu kendisiyle de paylaştık. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem."

Ali Koç, yabancı bir teknik adamla anlaşacaklarını ve bu ismin de mümkünse Alman ya da Portekiz ekolünden bir isim olacağını söylemesinin ardından gözler adaylara çevrildi. Hangi teknik adamlar boşta, Fenerbahçe'nin listesinde kimler var?

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Fenerbahçe'nin yeni hocasını Alex getiriyor! Abel Ferreira ve Paulo Sousa isimleri ön plana çıktı...
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