Ersin’i yedirmeyiz

Beşiktaş'ın bu sezonki çifte kupalı zaferi sonrasında oyuncuların hem piyasa değerleri arttı hem de talipleri… Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'in pusuda beklediğinidaha önce duyururken resmi teklif de kulübe ulaştı. Fransa Ligi'ni bu sezon 8. sırada bitiren Nice, Ersin için daha önce de nabız yokladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk temasta 12 milyon Euro'nun altına düşmeme kararı almıştı.Fransız kulübü, bir sonraki satıştan pay da içeren teklifine Beşiktaş'ın yanıtı bekleniyor.Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu transferindenbir yandan da alternatifler üstünde çalışıyor. Çek file bekçileri Tomas Vaclik ve Jiri Pavlenka için temas kurulurken bir yandan da Mert Günok'un durumu yakından takip ediliyor. Başakşehir'in Volkan Babacan ile sözleşme uzatması sonrası 32 yaşındaki milli kalecinin akıbetini merak eden yönetim, Mert'in tecrübesinin dışındasezonun bitimi ile birlikte Sergen Yalçın'ın da sona eren kontratı gündemin ana maddesi olmuştu. Şampiyonluk apoletini takan Yalçın, "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, dinlenmem gerekli" derken artık taraflar buluşmaya hazır. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede kontrat konusunun masaya yatırılmasının yanı sıra transferdeki planlama da konuşulacak...