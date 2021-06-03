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Giriş Tarihi: 3.6.2021

Ersin’i yedirmeyiz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ersin’i yedirmeyiz

20 yaşındaki kaleci için Başkan Ahmet Nur Çebi pazarlıkları 12 milyon Euro’dan başlatırken Nice ise 7 milyon Euro’luk öneri sundu. Kartal’da hedef en az 10 milyon Euro ile oyuncuyu ’ya göndermek

Beşiktaş'ın bu sezonki çifte kupalı zaferi sonrasında oyuncuların hem piyasa değerleri arttı hem de talipleri… Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice'in pusuda beklediğini SABAH Spor, daha önce duyururken resmi teklif de kulübe ulaştı. Fransa Ligi'ni bu sezon 8. sırada bitiren Nice, Ersin için daha önce de nabız yokladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk temasta 12 milyon Euro'nun altına düşmeme kararı almıştı. Bu teklife rağmen Nice yeniden devreye girerken bonusları da içeren 7 milyon Euro'luk bir öneri ile yeniden masaya geldi. Fransız kulübü, bir sonraki satıştan pay da içeren teklifine Beşiktaş'ın yanıtı bekleniyor.

KALEDE İLK ADAY MERT GÜNOK
Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu transferinden en az 10 milyon Euro gelir beklerken bir yandan da alternatifler üstünde çalışıyor. Çek file bekçileri Tomas Vaclik ve Jiri Pavlenka için temas kurulurken bir yandan da Mert Günok'un durumu yakından takip ediliyor. Başakşehir'in Volkan Babacan ile sözleşme uzatması sonrası 32 yaşındaki milli kalecinin akıbetini merak eden yönetim, Mert'in tecrübesinin dışında yerli olması ve yabancı kontenjanında da sorun yaşatmayacak olmasıyla transferine olumlu bakılıyor.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME BUGÜN
BEŞİKTAŞ'TA sezonun bitimi ile birlikte Sergen Yalçın'ın da sona eren kontratı gündemin ana maddesi olmuştu. Şampiyonluk apoletini takan Yalçın, "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, dinlenmem gerekli" derken artık taraflar buluşmaya hazır. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede kontrat konusunun masaya yatırılmasının yanı sıra transferdeki planlama da konuşulacak...

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Ersin’i yedirmeyiz
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