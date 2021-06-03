"EURO 2020 ne zaman başlıyor?" sorusu çok sayıda sporsever tarafından merak ediliyor. UEFA tarafından düzenlenen ve ülkelerin milli takımlarının Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahada ter döktüğü, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mızın da katılım gösterdiği ve Almanya kampına girdiği şu günlerde, EUR0 2020 turnuvasına ilişkin detaylar futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek EURO 2020 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yoğun şekilde yanıt aranıyor.
UEFA EURO 2020 başlama tarihi ve yapılacağı yer ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;