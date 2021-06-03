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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:35 Son Güncelleme: 3.6.2021 13:35

ne zaman başlıyor? , hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2020 ne zaman başlıyor? UEFA EURO 2020 nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

tarafından düzenlenen ve ülkeler bazında yapılan futbol turnuvası grup maçları heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımı’mız da eleme grubunda gösterdiği başarı sonrası grup maçlarında A grubunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Dünya devi milli takımlara ev sahipliği yapacak olan turnuvaya ilişkin detayları merak eden futbolseverler , nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları üzerinden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen EURO 2020 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"EURO 2020 ne zaman başlıyor?" sorusu çok sayıda sporsever tarafından merak ediliyor. UEFA tarafından düzenlenen ve ülkelerin milli takımlarının Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahada ter döktüğü, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mızın da katılım gösterdiği ve Almanya kampına girdiği şu günlerde, EUR0 2020 turnuvasına ilişkin detaylar futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek EURO 2020 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yoğun şekilde yanıt aranıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

UEFA EURO 2020 başlama tarihi ve yapılacağı yer ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.



EURO 2020 HANGİ KANALDA?

A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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EURO 2020 ne zaman başlıyor? UEFA EURO 2020 nerede yapılacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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